［東京１７日ロイター］ - 前場の東京株式市場で日経平均は、前営業日比２９１円８９銭高の３万４２１２円２９銭と反発した。日米交渉を受けて外為市場でドル安／円高が一服したことを好感して、全体的に底上げの動きとなっている。時間外取引で、米株先物が堅調に推移していることも、買い安心感を与えた。日米交渉後の赤沢亮正経済財政・再生相の発言が伝わってから１４１円台まで振れたドル安／円高の動きが一服。これ