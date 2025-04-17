東京・八王子市の公園で、少年グループが別の少年らを殴ってバッグなどを奪い1人が現行犯逮捕されましたが、他の少年らは逃走しています。17日午前0時過ぎ、八王子市の「陵南公園」で10代の少年3人が別の少年グループに絡まれ、現金数万円が入ったバッグを奪われました。被害に遭った少年らは、顔面を殴られるなどして軽傷です。犯行に及んだ少年は複数いて1人は強盗の現行犯で逮捕されましたが、他の少年らは逃走していて警視庁が