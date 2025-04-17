シャオミ・ジャパンは、「Redmi Pad SE 8.7」4GB＋64GBモデルが9980円となるセールを開催する。期間は4月18日～21日。 「Redmi Pad SE 8.7」は、8.7インチのディスプレイを採用したAndroidタブレット。チップセットは「MediaTek Helio G85」を搭載しており、バッテリー容量は6650mAh。最大2TBの外部ストレージに対応するほか、3.5mmイヤホンジャックが備えられている。 シャオミの直営店の