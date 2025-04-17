■北日本でも天気回復！南から高気圧に覆われて全国的に晴天きょうは寒気を伴った低気圧が北海道の北へ離れて、南の海上に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。北日本では午前を中心に西寄りの風が強く吹く所がありますが、天気は回復傾向で次第に晴れてくるでしょう。日中は全国的に青空が広がり、特に、西日本〜東北南部では日差しと暖気の影響で夏日が続出しそうです。30℃予想夏本番の暑さがやってくる熱中症に注意北日