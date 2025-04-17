鎌倉時代からおよそ700年に渡って熊本県の人吉球磨地方を治めた相良（さがら）家の当主が交代しました。 【写真を見る】四十代目は東京在住の女性鎌倉時代から続く相良家の当主就任報告会700年の歴史で初の女性当主熊本 就任報告会は4月16日、人吉市にある相良家の菩提寺「願成寺（ガンジョウジ）」で行われました。 相良家第四十代当主は、東京都に住む相良綾乃（さがらあやの）さんです。 先代は綾乃さんの父親で茨城