【モデルプレス＝2025/04/17】女優の永野芽郁が主演を務め、俳優の大泉洋が共演する映画「かくかくしかじか」（5月16日公開）より、永野演じる明子の新たなカットと撮影秘話が解禁された。【写真】永野芽郁が涙◆永野芽郁、喜怒哀楽表現した新カット公開今回公開されたのは、涙から笑顔まで、明子の感情の起伏の振れ幅が垣間見える、計5点の新カット。美大の実技試験を終え自信満々な笑顔を浮かべる姿や、絵画ほったらかしでとにか