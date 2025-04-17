【モデルプレス＝2025/04/17】BUDDiiSの小川史記（FUMINORI）が、6月20日に『小川史記×恋愛写真 PHOTO BOOK』（主婦と生活社）を発売することが決定。あわせて、表紙が解禁、全4都市での発売記念イベントの開催も発表された。【写真】小川史記、セクシーな大胆肌見せショット◆「小川史記×恋愛写真」書籍化決定本書は、月刊誌JUNON（毎月22日発売）にて連載されていた『小川史記×恋愛写真』（2024年1月号〜2025年3月号までの約1