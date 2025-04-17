【ウルトラ大怪獣シリーズ5000EX バット星人】 7月 発送予定 4月17日13時 予約受付開始予定 価格：7,700円 エクスプラスは、ソフビ「ウルトラ大怪獣シリーズ5000EX バット星人」を7月に発売する。価格は7,700円。4月17日13時から予約受付を開始する。 本製品は1983年から続く「怪獣ソフビ」シリーズのうち、未発売だった怪獣として「帰ってき