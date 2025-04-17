【ワシントン＝下里雅臣、小林泰裕】米国のトランプ政権による関税措置を巡り、米側との交渉のため訪米した赤沢経済再生相は１６日、ホワイトハウスでトランプ大統領と約５０分間会談した。会談後に記者会見した赤沢氏は、「双方の経済が強くなる包括的な合意を可能な限り早期に実現したい」との石破首相のメッセージを伝えたと説明。日米双方は月内に２回目の閣僚級協議を行い、早期の合意を目指すことを確認したことを明らかに