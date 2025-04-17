この漫画は、主人公セミ(＠semi_no_mai)さんが20年以上の親友だった世羅・星佳との関係に悩み、その後彼女たちと絶縁するまでを描いています。星佳は、世羅に遅刻や人任せにする性格を直してほしいと伝えることにしました。セミさんは2人がトラブルにならないか心配で仕方ありません。ドキドキしながら、星佳からの報告を待ちました。『結婚式に来なかった20年来の親友と縁を切った話』第45話をごらんください。 ©semi_