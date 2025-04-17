大相撲の前頭・高安（35＝田子ノ浦部屋）の妻で演歌歌手の杜このみ（35）が17日、自身のインスタグラムを更新。ミニワンピ姿を披露した。「今日は、事務所で打ち合わせでした麻布十番は、どこで撮っても映えスポットだらけです…レーベルメイトの真田ナオキさんに“ワカメちゃんワンピ”と名付けられた、お気に入りのお洋服で笑早く皆さんにお知らせしたい事がたくさん…」とつづり、ミニワンピにブーツ姿の写真をアップ