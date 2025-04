TikTokが、X(旧Twitter)のコミュニティノートに似たモデレーション機能となる「Footnotes」のテストを開始したと発表しました。Footnotesはクラウドソーシングを利用した管理機能で、ユーザープラットフォーム上のコンテンツに関連情報を追加できるようになります。Testing a new feature to enhance content on TikTok - Newsroom | TikTokhttps://newsroom.tiktok.com/en-us/footnotesTikTok is getting its own version of comm