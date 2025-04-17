女優の上白石萌歌（25）が16日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（木曜後11・00）に出演。大好きな芸人を明かされる場面があった。MCの「ナインティナイン」岡村隆史は上白石のマル秘プロフィールとして、好きな芸人を暴露。「実は萌歌さん、驚くなかれ、マッスルオペラちゃんです」と明かした。上白石は「年末のとある番組で、（ナインティナインの）2人も一緒に収録した時に、衝撃的で面白過ぎて」と打ち明け