「最近、肌のザラつきやくすみ、毛穴の開きが気になる….」そんなお悩みありませんか？Dr.GのレッドブレミッシュクイックPHAシートマスクは、忙しいあなたのための速攻ケアアイテム。肌に優しいPHA成分が、古い角質を穏やかにオフし、つるんとなめらかな透明感あふれる肌へ導きます。さらに、ツボクサエキスなどの鎮静成分が、肌荒れを防ぎ、バリア機能をサポート。たった数分の集中ケアで、まるでエステ帰りのような