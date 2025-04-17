中野区には、市役所や弁護士会、税理士会、司法書士会などの相談窓口が多数あります（c）Getty Images 東京都中野区では、相続に関して無料で相談できる窓口が存在します。相続トラブルは誰にでも起こりうるので、いざという時のために相談先を把握しておくのが重要です。中野区民が無料で相談できる窓口や、失敗しない専門家の選び方のポイントについて解説します。 1. 中野区にある相続の無料相談先11選 相続手続きをスム&#1