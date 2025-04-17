新潟市は17日、物価高騰対策として、ひとり親世帯に対して給付金を支給すると発表しました。対象となるのは、今年2月28日時点で新潟市に住民登録がある人です。また、昨年度の「住民税非課税世帯支援給付金」の対象とならない世帯のうち、次の①、②のいずれかに該当する人が対象です。①今年3月分の児童扶養手当を受けている②公的年金などの受給により、今年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない支給額