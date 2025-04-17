長野県が地盤の八十二銀行は17日、個人と法人向けのインターネットバンキングなどでシステム障害が発生したと発表した。八十二銀がシステム面で提携する武蔵野銀行（さいたま市）や琉球銀行（那覇市）でも類似の障害が起こっているという。八十二銀によると、17日午前9時ごろからシステムへの接続がしづらくなっており、ネットバンキングによる振り込みや決済に影響が出ている。他行の障害との関連を含めて原因は調査中。銀行