【MLB】ドジャース - ロッキーズ（4月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）【映像】大谷翔平、“軽く振って”衝撃の特大6号ホームランドジャースの大谷翔平投手が、衝撃の136メートル弾を放った。軽く振ったように見えるバットから放たれた一撃はあっという間にスタンドイン。衝撃の飛距離にファンたちが驚愕している。「1番・DH」でスタメン出場した大谷は、1点ビハインドで初回の第1打席に入る。するとカウント1ー2