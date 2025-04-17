さいたま市で女子高校生が殺害された事件で、逮捕された男の部屋から包丁を含む刃物が2本見つかっていたことが分かりました。谷内寛幸容疑者（24）は14日夜、さいたま市桜区のマンションで高校1年の手柄玲奈さん（15）を包丁で切り付けるなどして殺害した疑いが持たれています。現場からは血の付いた包丁が押収されていましたが、その後の取材で、警察が谷内容疑者が住んでいた寮の部屋から別の刃物2本を押収していたことが