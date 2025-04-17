今回の関税交渉では、閣僚レベルの協議の場にトランプ大統領自らが急きょ参加しました。トランプ氏の狙いはどこにあるのでしょうか。ワシントンから報告です。（梶川幸司記者報告）日本との協議が「最優先」と強調したトランプ氏ですが、早期に交渉をまとめたいという「焦り」もうかがえます。関税による経済の不透明感からマーケットの動揺は現在も続いていて「相互関税」の上乗せ分を停止した90日間で一定の成果を出すこ