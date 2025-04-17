甚大な被害が想定されている千島海溝沿いの巨大地震に備えて、道や自衛隊などは大規模な訓練を実施しました。（訓練）「ドクターヘリの運航状況についてお伺いしたいのですが」道庁で実施された千島海溝沿いの巨大地震を想定した訓練には、道や自衛隊などから３１機関およそ１６０人が参加しました。太平洋側では日本海溝や千島海溝を震源とする巨大地震の可能性が指摘されていて、２０メートルを超えるような「巨大津