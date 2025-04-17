中国で去年、日本人の親子らが襲われ中国人女性1人が死亡した事件で、死刑判決を言い渡された男について16日までに刑が執行されたことが分かりました。この事件は江蘇省の蘇州市で去年、日本人学校のスクールバスが男に襲撃され、案内係の中国人女性が死亡、日本人の親子がけがをしました。この事件で裁判所は今年1月、50代の無職の男に「故意殺人」の罪で死刑判決を言い渡しましたが、16日までに刑が執行されたことが分かりました