16日夜、福井市内の市道で事故があり、道路を歩いていた女性が軽自動車にはねられ、まもなく死亡しました。事故があったのは福井市の市道で、警察の調べによりますと、16日午後8時すぎ、道路を歩いていた女性が西に向かって走っていた軽自動車にはねられました。女性は近くに住む無職の桑山節子さん（86）で頭などを強く打って病院に搬送されましたがおよそ1時間後に死亡が確認されました。警察では軽自動車を運転していた福井放送