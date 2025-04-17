歌手・クミコが、ベストアルバム「シャンソンティックな歌たち」を６月２５日に発売することが１７日、発表された。２０２５年は、作詞家・松本隆プロデュースアルバム「ＡＵＲＡ」で「クミコ」として再デビューしてから２５周年を迎え、自身も古希を迎えるメモリアルイヤー。クミコが７０年の人生を振り返り、歌手人生で出会ったシャンソンや松本隆、湯川れい子などの作詞家と生み出したオリジナル作品の中から楽曲を選出し、