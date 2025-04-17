離婚は二人の関係を終わりにするものですが、ときに元夫の存在が悪影響を及ぼすことも。特に元夫からの過度な干渉や無理な要求は、心の負担になります。今回は、元夫の言動に振り回されている際の対処法を紹介します。【距離感の再定義】離婚に至る事情はさまざまですが、一度築いた関係性を完全に断ち切るのは簡単なことではありません。元夫とのかかわり方を再度見直し、適切な距離感を見つけ出すことが、これからの生活を安定さ