人気バンド「ＳＥＫＡＩＮＯＯＷＡＲＩ」のボーカル・Ｆｕｋａｓｅが１７日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、最新姿を見せた。赤く染めた髪にヘアバンドを着用。袖をまくり、鏡越しに自撮りしてみせた。ネット上ではこの写真を見たファンが感想を寄せ「深瀬くんかっこよすぎ…痩せた？？身体が引き締まった感じ！」「Ｆｕｋａｓｅの髪色、めっちゃ赤いけどなんか可愛い」と絶賛。また、右腕にも注目が集まり