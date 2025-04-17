◎全国の天気北海道から九州まで広く晴れるでしょう。洗濯日和ですが、関東などでは風がやや強いので、しっかりとめて干すようにしてください。沖縄本島は夕方以降、雨や雷雨となる見込みです。◎予想最高気温前日より5℃以上高い所が多く、関東から西日本は25℃以上の夏日が続出しそうです。広く5月から6月並みの気温となるでしょう。東京は27℃、名古屋と大阪は26℃。松江は28℃の予想です。北日本も気温が上がります。仙台は23