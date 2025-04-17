“トランプ関税”の見直しに向けた協議のため、ワシントンを訪問した赤沢経済再生担当大臣は、予定されていたベッセント財務長官らとの協議に先立ち、ホワイトハウスで急きょ、トランプ大統領との会談に臨みました。赤沢大臣がアメリカに向かって飛行中、突如トランプ大統領が協議に出席する意向を示したことで、同行団の中には機内を駆けずり回る人も出る慌てふためいた幕開けとなりました。赤沢経済再生相「私からは総理のメッセ