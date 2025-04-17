歌手の工藤静香が自身のSNSで「The Covers 放送100年フェス」に出演した際の様子をシェアした。投稿では、彼女が着用したブラックドレスについて「ブラックドレスは dolcegabbana でした」と明かしている。大きなスリットの入ったドレスに多くのファンから反響を呼んでいる。「しーちゃん脚綺麗すぎます！」「しーちゃん、素敵すぎ めっちゃお似合い、しーちゃんだから着こなせるドレスですね 最高です」「衣装はセクシー！笑顔は