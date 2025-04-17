年金制度改革を巡り、厚労省は厚生年金の積立金を活用し基礎年金を底上げする案を削除した新たな法案を自民党に示しました。17日の自民党の会議で厚労省は、今回の改革の柱だった基礎年金の底上げを行うため厚生年金の積立金を活用することを見送った新たな法案を自民党に提示しました。基礎年金底上げへの厚生年金の活用については、加入者の反発を懸念する声が参院選を控えた与党内で噴出し削除されました。政府は新たな法案の今