「ドジャース−ロッキーズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は打者一巡して迎えた初回の第２打席で今季初タイムリーを放った。１点を追う初回に６号先頭打者アーチを放った大谷。打線は勢いに乗って一気に試合をひっくり返した。なおも２死二塁で迎えた第２打席。初球のストレートをきれいにはじき返し、右前に運んだ。二塁走者のバーンズが生還し、大谷は今季初タイムリー。早くも初回で２試合ぶり７度