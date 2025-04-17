【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１６日（日本時間１７日）、本拠地でのロッキーズ戦に１番指名打者で出場し、一回に今季初の先頭打者本塁打となる右越え６号ソロを放った。打球速度１１１マイル（約１７８キロ）を記録する痛烈な当たりは右翼席上段に飛び込み、飛距離４２７フィート（約１３０メートル）の特大の一発となった。右腕マルケスが投じた真ん中付近へのナックルカーブをとらえた。本