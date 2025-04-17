化粧品メーカーのコーセーは、4月16日から渋谷109にドジャース・大谷翔平の巨大看板を設置する。2023年から大谷とのグローバル広告契約を結んでいる同社は、契約以来さまざまな広告展開をしてきた。【写真】「昭和の広告みたい」物議を醸している大谷翔平の109“巨大広告”ワコールから銀行まで“大谷”今回の渋谷109の看板にはARコンテンツが組み込まれており、スマートフォンをかざすと、大谷から商品を受け取るような演出を