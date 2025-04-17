“AI級美少女”として話題になった2児のシングルマザーでタレントの藤咲凪（25）が、15日、Instagramを更新。ビキニ姿で子どもとプールを楽しむ様子を披露した。【映像】 藤咲凪のビキニショット（全身ショットあり）藤咲は、これまでにも、SNSで、黒や赤などのビキニショットを公開。「スタイル良」「可愛すぎます！」と話題になっていた。4月15日の更新では、「プール」とつづり水色のチェック柄の水着で、子どもと一緒に