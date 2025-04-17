東京・中野区の自宅の押し入れに父親の遺体を2年以上放置した疑いで、56歳の息子が逮捕されました。中華料理店経営の鈴木伸彦容疑者（56）は、中野区の自宅アパートで、父親の慧悟さん（当時86）の遺体を、2023年1月ごろから2年以上放置した疑いが持たれています。アパートの押し入れからは慧悟さんの白骨化した遺体が見つかり、息子の伸彦容疑者は「帰ったら父親が亡くなっていた。葬儀にはお金がかかるので大変だと思った」と容