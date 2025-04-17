お笑いコンビ「さや香」の石井が自身のSNSを更新し、宣材写真撮影の際に撮影した素敵な写真を公開した。石井は「宣材写真撮影ついでに撮ったええ感じのやつ」とコメントを添え、仲間との楽しい瞬間を切り取った一枚を披露。写真には、彼らの自然な表情や仲の良さが溢れており、ファンの心をつかんでいる。この投稿に対して、ユーザーからは「素敵すぎる写真ですね」「仲の良さが写真から滲み出てますね」「ほんまにええ感じのやつ