さいたま市で15歳の女子高校生を殺害した疑いで逮捕された男の部屋から、包丁など刃物2本が押収された事が分かり、警察は事件を計画していた可能性もあるとみて調べています。谷内寛幸容疑者（24）は14日夜、さいたま市桜区のマンションのエントランス付近で、高校1年生の手柄玲奈さん（15）を刃物で刺すなどして殺害した疑いが持たれています。現場からは血のついた包丁が押収されていますが、谷内容疑者が住んでいた部屋からは包