初登庁した赤磐市の前田正之 新市長 3月の岡山県赤磐市長選挙で初当選した前田正之さん（60）が市役所に初登庁しました。 午前9時ごろ、初登庁した前田さんは職員ら約120人に迎えられ花束を受け取りました。 前田さんは前の副市長で、3月の市長選挙では、4選を目指した前の市長との一騎打ちを制し初当選しました。 前の市長を中心に市が進めている会員制量販店・コストコの誘致などの事業については、市民らの意見