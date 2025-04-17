県が実施している「富士山とその周辺の環境保全活動」を支援するため、飲料メーカーが売上の一部を県に寄付しました。16日、県庁で行われた贈呈式では、伊藤園の貴志 望常務執行役員から平木 副知事に寄付金110万円の目録が手渡されました。伊藤園はグローバルアンバサダーの大谷翔平選手と社会貢献プロジェクトに取り組んでいます。このプロジェクトの一環として「お茶で静岡を美しく。」をスロー