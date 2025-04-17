初夏の伊豆を代表する柑橘「ニューサマーオレンジ」の出荷が始まり、生産者やJA関係者は出荷準備に追われ活気にあふれています。東伊豆町白田にある白鳥農園では、太平洋に面した段々畑で「ニューサマーオレンジ」の収穫が始まりました。一つ一つ袋掛けされ丁寧に育てられた「ニューサマーオレンジ」は色艶良く育っていました。収穫された「ニューサマーオレンジ」は河津町見高に