153.03ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 152.71一目均衡表・雲（上限） 152.03100日移動平均 150.66200日移動平均 149.80一目均衡表・雲（下限） 147.5921日移動平均 146.64一目均衡表・基準線 146.62エンベロープ1%上限（10日間） 145.17一目均衡表・転換線 145.1710日移動平均 143.71エンベロープ1%下限（10日間） 142.53現値 142.15ボリンジャーバンド2