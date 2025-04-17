小学6年生と中学3年生を対象にした全国学力テストが大分県内でも17日一斉に行われています。 全国学力テストは子どもたちの学力などを把握し、教育指導に役立てようと文部科学省が全国の小学6年生と中学3年生を対象に毎年この時期に行っています。 全国学力テスト 県内では2025年度、国公立と私立の小中学校合わせて369校の児童・生徒が国語と算数・数学、理科のテストに臨んでいます。 2025年度から中学校の理