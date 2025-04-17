「さまざまな分野でトップを走るタレント」二宮和也（41）の勢いがすさまじい。３月27日、お笑いコンビ『オードリー』の若林正恭（46）と初タッグを組んだサバイバル・ゲームバラエティ『シークレットNGハウス』がPrime Videoで配信スタート。４月９日からは冠番組『ニノなのに』（TBS系）のレギュラー放送が始まっている。４月11日には『日テレ系「クイズフェスティバル2025春」〜豪華芸能人が平成の名物クイズに挑戦SP〜』（日本