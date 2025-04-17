現地４月16日に行なわれたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第２レグで、昨シーズン王者のレアル・マドリーがアーセナルとホームで対戦。この試合は１−２、２戦合計１−５で敗れ、連敗の夢が潰えた。アウェーでの第１レグを０−３で落としていたマドリーは、この試合でも65分に先制されると、２分後に１点を返したものの、後半アディショナルタイムにも被弾。奇跡は起こせなかった。アーセナルOBのマシュー・アップソン