【「くびしょい勇者」第2巻】 4月17日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ‑Comiplex‑」で連載しているツナミノユウ氏のマンガ「くびしょい勇者」の第2巻を4月17日に発売した。価格は792円。 【あらすじ】 最強勇者とゆかいな仲間たち。 ……サイコーッ！な冒険譚!!!! いろいろあっ