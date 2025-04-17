小学6年生と中学3年生を対象にした全国学力・学習状況調査「全国学力テスト」が秋田県内でも行われています。今年の結果は、7月に公表される予定です。全国学力テストは、児童生徒の学習状況を把握・分析して、授業などの改善につなげようと、文部科学省が2007年度から毎年行っています。県教育庁のまとめによりますと、県内では、小学校168校、中学校105校の、約1万2500人が対象です。国語と算数・数学、そして理科の3教科が行わ