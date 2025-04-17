先日、読者より以下の質問が届きました。「トランプ関税で値上がりするものって何？ 日本で暮らしている人にとっては何が高くなる？ 車？ iPhone？ 教えてください」2025年4月2日に、トランプ米大統領が相互関税を発表しました。日本の税率は24％、ベトナムは46％、台湾は32％、中国に至って4月12日時点で計145％もの関税が課されるということで、全世界が混乱しています。「関税はインフレにつながる！」といううわさも耳にします