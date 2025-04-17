小学6年生と中学3年生を対象にした「全国学力テスト」がきょう行われていて、県内でも合わせておよそ1万6200人がテストにのぞんでいます。 【写真を見る】きょう全国学力テスト県内でも小６と中３がテストに臨む（山形） 「全国学力テスト」は、文部科学省が全国の子どもたちの学力状況を把握するために、小学6年生と中学3年生を対象に2007年度から毎年行っているものです。 県内では、小学校222校、中学校95校の児童と生徒、