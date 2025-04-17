Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が出演する“映画のような”映像が、韓国のファッション誌『ESQUIRE KOREA』のSNSに公開され、世界中のファンの注目を集めている。 【動画】フィリックス（Stray Kids）の神秘的なビジュアル＆“洞窟ボイス”のナレーション ■美しい横顔やオールバック姿などスキズ・フィリックスの美しさを堪能 フィリックスは『ESQUIRE KOREA』5月号で、アンバサダー