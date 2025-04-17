「1番・指名打者」で出場…初回に先頭打者弾【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地ロッキーズ戦で6号先頭打者弾を放った。MLB公式データサイト「ベースボール・サーバント」では当初、飛距離は427フィート（約130メートル）と表示されたが、448フィート（約136.6メートル）に修正された。1点ビハインドで迎えた初回、大谷がアーチでチームを